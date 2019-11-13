Посольство РА в РФ: Закрашивание памятной доски Нжде в Армавире - акт вандализма
13 ноября 2019 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в РФ прокомментировало инцидент, произошедший в городе Армавир Краснодарского края РФ, в ходе которого депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому военно-политическому деятелю Гарегину Нжде черной краской.
«Посольство выражает глубокое возмущение в связи c произошедшим в Армавире инцидентом. Действия депутата городской Думы Армавира (Краснодарский край) А. Виноградова расцениваются нами как акт вандализма на территории храма Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и проявление самоуправства, что противоречит установленному законному порядку», - говорится в заялении посольства.
Отмечается, что эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению.
«Подчеркнем, что произошедшее в Армавире вызвало серьезную озабоченность как в Армении, так и среди наших многочисленных соотечественников, проживающих в России. Посольство в установленном порядке уведомит соответствующие российские органы о произошедшем акте вандализма на территории армянского храма в Армавире.
Вместе с тем, призываем властей города Армавир дать соответствующую оценку произошедшему. Произошедшее будет в центре внимания диппредставительства. Представители Посольства поддерживают постоянную связь с общиной и соответствующими органами РФ», - отметили в посольстве РА.
Депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому военно-политическому деятелю Гарегину Нжде, установленную в городе Армавир Краснодарского края РФ.
Доска была установлена в 2012 году на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской церкви в городе Армавир. Отмечается, что 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску Нжде. Однако доску не демонтировали, и Виноградов «решил вопрос самостоятельно», закрасив ее черной краской.
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