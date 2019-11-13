Посольство РА в РФ: Закрашивание памятной доски Нжде в Армавире - акт вандализма

PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в РФ прокомментировало инцидент, произошедший в городе Армавир Краснодарского края РФ, в ходе которого депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому военно-политическому деятелю Гарегину Нжде черной краской.

«Посольство выражает глубокое возмущение в связи c произошедшим в Армавире инцидентом. Действия депутата городской Думы Армавира (Краснодарский край) А. Виноградова расцениваются нами как акт вандализма на территории храма Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и проявление самоуправства, что противоречит установленному законному порядку», - говорится в заялении посольства.

Отмечается, что эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению.

«Подчеркнем, что произошедшее в Армавире вызвало серьезную озабоченность как в Армении, так и среди наших многочисленных соотечественников, проживающих в России. Посольство в установленном порядке уведомит соответствующие российские органы о произошедшем акте вандализма на территории армянского храма в Армавире.

Вместе с тем, призываем властей города Армавир дать соответствующую оценку произошедшему. Произошедшее будет в центре внимания диппредставительства. Представители Посольства поддерживают постоянную связь с общиной и соответствующими органами РФ», - отметили в посольстве РА.

Депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому военно-политическому деятелю Гарегину Нжде, установленную в городе Армавир Краснодарского края РФ.

Доска была установлена в 2012 году на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской церкви в городе Армавир. Отмечается, что 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску Нжде. Однако доску не демонтировали, и Виноградов «решил вопрос самостоятельно», закрасив ее черной краской.