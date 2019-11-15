Митингующие установили палатки в центре Тбилиси: Требуют досрочных парламентских выборов
15 ноября 2019 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Митингующие в центре Тбилиси из-за провала поправок в Конституцию Грузии установили палатки поперек проспекта Руставели напротив парламента.
Акция, которую с утра 14 ноября начало молодежное движение, стала масштабной после того, как депутаты не смогли принять поправки о проведении парламентских выборов в 2020 году исключительно по пропорциональной системе, пишет Sputnik-Грузия.
В настоящее время перед парламентом несколько тысяч человек. Среди митингующих представители разных оппозиционных партий, в том числе те, которые враждуют многие годы, а также гражданские активисты.
Часть из них - члены молодежного движения, отправилась к резиденции лидера правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузи» Бидзины Иванишвили, чтобы потребовать смены власти. Их сопровождает полиция.
Главным требованием протестующих в центре Тбилиси стало проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системы. Это требование согласовали лидеры около 20 оппозиционных партий.
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