Митингующие установили палатки в центре Тбилиси: Требуют досрочных парламентских выборов

PanARMENIAN.Net - Митингующие в центре Тбилиси из-за провала поправок в Конституцию Грузии установили палатки поперек проспекта Руставели напротив парламента.

Акция, которую с утра 14 ноября начало молодежное движение, стала масштабной после того, как депутаты не смогли принять поправки о проведении парламентских выборов в 2020 году исключительно по пропорциональной системе, пишет Sputnik-Грузия.

В настоящее время перед парламентом несколько тысяч человек. Среди митингующих представители разных оппозиционных партий, в том числе те, которые враждуют многие годы, а также гражданские активисты.

Часть из них - члены молодежного движения, отправилась к резиденции лидера правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузи» Бидзины Иванишвили, чтобы потребовать смены власти. Их сопровождает полиция.

Главным требованием протестующих в центре Тбилиси стало проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системы. Это требование согласовали лидеры около 20 оппозиционных партий.