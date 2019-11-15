Ущерб от наводнения в Венеции составил 1 млрд евро
15 ноября 2019 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Ущерб от наводнения в Венеции вырос до миллиарда евро. Об этом заявил мэр города Луиджи Бруньяро.
«Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о то, что произошло позавчера, а не о сегодня», - сказал он во время посещения площади Святого Марка с президентом области Венето Лукой Дзайей и лидером партии «Лига» Маттео Сальвини, пишет РИА Новости.
Ранее мэр Венеции написал в Twitter, что был вынужден закрыть площади из-за новой волны «высокой воды», которая в пятницу утром в пиковый момент достигла 153 сантиметров.
Дзайя, в свою очередь, охарактеризовал ситуацию в Венеции как «полное разрушение».
«Внутри базилики Святого Марка вода, должно быть, находится на уровне метра. Вода в домах и магазинах. Разрушение полное, потому что сначала вода поступает и наносит ущерб, а затем, когда она уходит, она оставляет соль, которая разрушает стены, полы, произведения искусства, мозаики и все электрические системы», - отметил Дзайя.
Ранее центр мониторинга приливов предупредил, что Венецию ждет новый пик наводнения. По прогнозам метеорологов, уровень воды составит 160 сантиметров. В действительности этот показатель составил 153 сантиметра, однако власти предупреждают, что ухудшение погодных условий продолжится в ближайшие часы.
Мэр Венеции призвал жителей и туристов избегать передвижений по городу. Транспортная компания Actv прервала движение вапоретто по центральному Гран-каналу. Маршруты водного транспорта работают только в направлении отдельных островов и в случае, если причалы-остановки остаются незатопленными.
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