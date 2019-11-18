Армянские саперы проводят разминирование в Алеппо по просьбе местных жителей

PanARMENIAN.Net - Инженеры из Армении проводят разминирование сельской местности и угодий в провинции Алеппо на севере Сирии по просьбе местного населения. Специалисты из Армении работают в населенном пункте Айзаз, пишет РИА Новости.

Как сообщил журналистам начальник оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Республики Армения Артур Гаубулян, цель инженеров - разминирование тех территорий, которые после прошедших боевых действий были заминированы террористами.

«По просьбе мирных жителей мы прибыли сюда, чтобы разминировать те поля, которые с помощью сил боевиков были заминированными. После проведения наших работ мирное население сможет приступить к мирным занятиям: пасти скот и засеять эти поля», - сказал Гаубулян, добавив, что в их центре есть саперы, которые занимаются разминированием, и медицинский состав, который оказывает помощь населению.

Он сообщил, что в процессе разминирования специалисты вырыли две ямы. В первую приносят фрагменты боеприпасов и взрывчатых устройств: осколки, гильзы. Во вторую яму сбрасывают металлические предметы, которые тоже находят в процессе работы.

Гаубулян рассказал, что местные жители сообщали о неоднократных подрывах: погиб тракторист, когда его трактор подорвался на противопехотной мине. На таком же снаряде подорвалась отара овец.

Жительница провинции Алеппо Мадин Амару Шакур поблагодарила армянских саперов и рассказала журналистам, что сейчас стало намного спокойнее. «Мы раньше в эту сторону овец не отпускали. Уже теряли скот... Спасибо ребятам, спасибо, что избавляют нас от мин и бомб. Нам надо скорее приступать к посевной, но страшно... Мы ждали почти полгода саперов, обращались за помощью везде, и нас наконец-то услышали», - сказала она.