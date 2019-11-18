Протесты в Тбилиси продолжаются: Митингующие окружили здание парламента
18 ноября 2019 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Акции протеста в Тбилиси продолжаются. Участники акции протеста не позволяют депутатам парламента Грузии войти в здание, препятствия не создают только рядовым сотрудникам.
17 ноября лидеры оппозиционных партий заявили, что впустят депутатов от партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в парламент только при условии, что будут выполнены все требования. Перед зданием парламента, на проезжей части проспекта Руставели, и у всех входов в здание разбиты палатки. Кроме того, оппозиционеры закрыли ворота, откуда во двор парламента могут въезжать машины, на цепь и замок, пишет Sputnik-Грузия.
Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала незаконным пикетирование здания парламента в Тбилиси, но обвинила во всем происходящем депутатов от правящей партии, которые голосовали против изменения избирательной системы.
Акции протеста начались в Тбилиси сразу после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие переход с 2020 года со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов. Протестующие требуют провести досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, при том в условиях временного правительства, а также освобождения задержанных за беспорядки на акции 20-21 июня.
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19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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