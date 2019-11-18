В Иране проходят крупные акции протеста из-за повышения цен на бензин
18 ноября 2019 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.
Несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков, заявил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
По словам Рабии, в ходе беспорядков силовики подвергались нападению, в отдельных случаях использовалось холодное и огнестрельное оружие. Участники беспорядков нанесли ущерб отделениям банков, поджигали автозаправочные станции, магазины.
Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом. Первые выплаты населению должны пройти 18 ноября.
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
«Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы обсуждаем применение силы со смертельным исходом и жесткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов», - отмечается в сообщении Белого дома США.
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