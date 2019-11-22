В Москве задержали экс-депутата парламента Армении: Его обвиняют в разбое
22 ноября 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве обнаружен и задержан бывший депутат Национального собрания Армении Левон Саркисян. Об этом сообщает полиция РА.
«В результате широкомасштабной оперативно-розыскной работы главного управления уголовного розыска Полиции РА, представительства полиции Армении в России и соответствующих подразделений МВД РФ 21 ноября в Зеленограде Московской области РФ был обнаружен и задержан житель Еревана Левон Грачьевич Саркисян, 1968 г. р., который с 1 октября 2018 года разыскивался по обвинению по пунктам 1-2 части 3 статьи 175 и части 2 статьи 223 УК РА», - говорится в сообщении.
Отмечается, чточто в настоящее время решается вопрос его экстрадиции.
Саркисян был депутатом с 1999 по 2007 год, известен под прозвищем «Алрахаци Левик» (мельничный). Обвиняется в причастности к разбойному нападению на особняк бывшего главы таможенной службы Армении Армена Аветисяна в 2008 году.
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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