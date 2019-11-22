В Москве задержали экс-депутата парламента Армении: Его обвиняют в разбое

PanARMENIAN.Net - В Москве обнаружен и задержан бывший депутат Национального собрания Армении Левон Саркисян. Об этом сообщает полиция РА.

«В результате широкомасштабной оперативно-розыскной работы главного управления уголовного розыска Полиции РА, представительства полиции Армении в России и соответствующих подразделений МВД РФ 21 ноября в Зеленограде Московской области РФ был обнаружен и задержан житель Еревана Левон Грачьевич Саркисян, 1968 г. р., который с 1 октября 2018 года разыскивался по обвинению по пунктам 1-2 части 3 статьи 175 и части 2 статьи 223 УК РА», - говорится в сообщении.

Отмечается, чточто в настоящее время решается вопрос его экстрадиции.

Саркисян был депутатом с 1999 по 2007 год, известен под прозвищем «Алрахаци Левик» (мельничный). Обвиняется в причастности к разбойному нападению на особняк бывшего главы таможенной службы Армении Армена Аветисяна в 2008 году.