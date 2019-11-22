ВБ предоставит Армении новый кредит на $50 млн
22 ноября 2019 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирный банк предоставит Армении еще один кредит. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новый кредит на сумму в 45.8 млн евро (50 млн долларов) на программу бюджетного содействия «Операция по политике развития, нацеленной на управление в Армении» (Armenia Governance Development Policy Operation - DPO). Об этом сообщает пресс-служба ВБ.
Программа содействует правительству РА в управлении экономическим, налогово-бюджетным и общественным секторами посредством улучшения конкуренции и упрощенных регулирований и процедур качества, нацеленных на торговлю, совершенствования эффективность привлечения доходов и общественных инвестиций, а также усиления антикоррупционных инициатив и исполняемости системы юстиции и гражданских служб.
Отмечается, что новое кредитование последовало за произошедшими в 2018 году масштабными акциями против слабого управления и коррупции, увенчавшимися мирной и исторической «бархатной» революцией. «Новое правительство, наделенное мощным мандатом на осуществление изменений, представило амбициозную пятилетнюю программу реформ, нацеленную на улучшение конкуренции и стимулирование экономического роста с удовлетворением спроса населения на хорошее управление, повышение прозрачности, подотчетности и эффективные общественные услуги», - говорится в сообщении ВБ.
Как отметила руководитель армянского офиса Всемирного банка Сильви Босутхо, данная операция определяет приоритеты ключевых реформ и начальных шагов, которые в ряде областей создают основы для долгосрочных реформ.
«Она основана на программе правительства на 2019-23 гг и Рамке партнерства ВБ со страной на 2019-23 гг, которая определяет управление как перекрестную основу. В ее основе – сферы высокого стратегического значения, воздействия и стабильности реформ, где она может содействовать структурным элементам более глубоких реформ», - сказала она.
Таргетирование рыночной конкуренции, к примеру, реализуется посредством внедрения надзорной системы государственного содействия, развития более прозрачной и правоориентированной системы налогового администрирования, повышения качества и эффективности законов и регулирования, а также мероприятий, устанавливающих эффективное и основанное на рисках таможенное управление.
Налогово-бюджетной консолидации и эффективности расходов содействуют меры по созданию более полной системы улучшения налогового администрирования и управления общественными инвестициями. Улучшение управления в общественном секторе будет подкреплено содействием пакету антикоррупционных мер и совершенствованием сферы юстиции и исполняемости гражданской службы.
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