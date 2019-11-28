Премьер Грузии: Оппозиция хочет блокировать все государство

PanARMENIAN.Net - Целью митингующей в центре Тбилиси оппозиции является блокирование не отдельных государственных ведомств, а всего государства, но власти не допустят этого, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.

«В течение последних дней однозначно видно, что все эти деструктивные действия безответственных политиков ставят целью блокировать государство. Это не означает блокирование отдельных институтов, это означает полностью блокирование государства, поэтому хочу призвать каждого из вас удвоить наше внимание, нашу концентрацию», - сказал Гахария, обращаясь к членам правительства, пишет Sputnik-Грузия.

Государственные ведомства, по его словам, должны работать эффективно, несмотря ни на что.

При этом премьер подчеркнул, что в Грузии обеспечена свобода слова. Хотя, по его словам, «некоторые безответственные политики, возможно, считают свободой выражения оскорбление полицейского, вторжение в парламент или даже пикетирование парламента».

По словам Гахария, политические процессы должны проходить в парламенте, в СМИ и даже на улице, но в конечном счете логическим завершением являются избирательные участки.

Акции протеста не прекращаются в Тбилиси с 14 ноября. В этот день в парламенте провалилась обещанная властями избирательная реформа. Из-за протеста мажоритарных депутатов от правящей партии не хватило голосов для принятия законопроекта о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов.

Дважды во время массовых акций протеста оппозиция и молодежные движения блокировали входы в парламент. Из-за отказа расходиться их вытесняли силами спецназа и с применением водометов. Это произошло днем 18 ноября и в ночь на 26 ноября.