Протесты в Ираке: Армия открыла огонь, убиты 13 человек

PanARMENIAN.Net - Не менее 13 человек убиты в Ираке в ходе возобновившихся протестов в городе Эн-Насирия на юге страны.

28 ноября силы безопасности открыли огонь по толпам протестующих, собравшихся на двух мостах через реку Евфрат. Ранения получили 70 человек. В последние недели во многих городах Ирака прошли акции протеста, участники которых требовали работы, мер против коррупции и засилья бюрократии, пишет BBC.

Тем временем иракская армия объявила о создании особых «кризисных подразделений» для борьбы с беспорядками. Армейское командование заявило, что создано чрезвычайное управление с целью восстановления порядка в стране.

27 ноября группа демонстрантов подожгла здание консульства Ирана в Наджафе. Участники протестов в этом городе обвиняют Иран во вмешательстве во внутренние дела Ирака. Они скандировали «Иран, прочь из Ирака» во время разгрома консульства.

По сообщениям, сотрудники консульства сумели бежать до того, как в здание ворвались протестующие. Иран немедленно осудил это нападение, заявив, что правительство Ирака несет ответственность за защиту иранских дипломатов и имущества.

Это уже второе нападение на иранские консульства в Ираке в ноябре; три недели назад разгрому подверглось здание иранского представительства в священном для шиитов городе Кербела.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вступил в должность больше года назад, обещая реформы, которые так и не начались. Иракская молодежь, возмущенная неспособностью правительства во главе с Абдул-Махди ликвидировать безработицу и справиться с коррупцией, а также наладить управление в стране, в начале октября вышла на улицы Багдада с первыми протестами. Первая волна протестов продолжалась шесть дней, в течение которых было убито 149 человек из числа протестующих.

Затем премьер-министр Абдул-Махди обещал провести перетасовку членов кабинета министров, сократить зарплаты высокопоставленных чиновников и принять меры по сокращению безработицы среди молодежи. Однако эти обещания не удовлетворили протестующих, которые снова вышли на улицы иракских городов в конце октября. Силы безопасности стали с особой жестокостью разгонять демонстрантов, открывая по ним огонь и применяя слезоточивый газ и водометы.

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что Абдул-Махди уйдет в отставку, если политические партии согласуют имя его преемника на посту премьер-министра.