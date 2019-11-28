Протесты в Ираке: Армия открыла огонь, убиты 13 человек
28 ноября 2019 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее 13 человек убиты в Ираке в ходе возобновившихся протестов в городе Эн-Насирия на юге страны.
28 ноября силы безопасности открыли огонь по толпам протестующих, собравшихся на двух мостах через реку Евфрат. Ранения получили 70 человек. В последние недели во многих городах Ирака прошли акции протеста, участники которых требовали работы, мер против коррупции и засилья бюрократии, пишет BBC.
Тем временем иракская армия объявила о создании особых «кризисных подразделений» для борьбы с беспорядками. Армейское командование заявило, что создано чрезвычайное управление с целью восстановления порядка в стране.
27 ноября группа демонстрантов подожгла здание консульства Ирана в Наджафе. Участники протестов в этом городе обвиняют Иран во вмешательстве во внутренние дела Ирака. Они скандировали «Иран, прочь из Ирака» во время разгрома консульства.
По сообщениям, сотрудники консульства сумели бежать до того, как в здание ворвались протестующие. Иран немедленно осудил это нападение, заявив, что правительство Ирака несет ответственность за защиту иранских дипломатов и имущества.
Это уже второе нападение на иранские консульства в Ираке в ноябре; три недели назад разгрому подверглось здание иранского представительства в священном для шиитов городе Кербела.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вступил в должность больше года назад, обещая реформы, которые так и не начались. Иракская молодежь, возмущенная неспособностью правительства во главе с Абдул-Махди ликвидировать безработицу и справиться с коррупцией, а также наладить управление в стране, в начале октября вышла на улицы Багдада с первыми протестами. Первая волна протестов продолжалась шесть дней, в течение которых было убито 149 человек из числа протестующих.
Затем премьер-министр Абдул-Махди обещал провести перетасовку членов кабинета министров, сократить зарплаты высокопоставленных чиновников и принять меры по сокращению безработицы среди молодежи. Однако эти обещания не удовлетворили протестующих, которые снова вышли на улицы иракских городов в конце октября. Силы безопасности стали с особой жестокостью разгонять демонстрантов, открывая по ним огонь и применяя слезоточивый газ и водометы.
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что Абдул-Махди уйдет в отставку, если политические партии согласуют имя его преемника на посту премьер-министра.
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