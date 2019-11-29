Алексис Оганян и Серж Танкян приняли вызов Пашиняна и присоединились к ежемесячным пожертвованиям

Алексис Оганян и Серж Танкян приняли вызов Пашиняна и присоединились к ежемесячным пожертвованиям
29 ноября 2019 - 12:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный американский бизнесмен, сооснователь портала Reddit Алексис Оганян и рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян приняли вызов премьер-министра Армении Никола Пашиняна и решили присоединиться к ежемесячным пожертвованиям Всеармянскому Фонду «Айастан».

28 ноября премьер Пашинян в прямом эфире 22-го ежегодного телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» заявил, что до эфира на сайте Фонда в разделе онлайн-пожертвований он оформил, чтобы ежемесячно с его банковской карты в Фонд перечисляли 10 тысяч драмов. Он бросил вызов Оганяну, Танкяну и американской звезде армянского происхождения Ким Кардашьян.

Оганян в своем микроблоге в Twitter ответил на вызов Пашиняна: «Договорились».

Танкян также в своем микроблоге в Twitter отметил, что принимает вызов и ежемесячно в Фонд будет перечислять 23 доллара (чуть больше 10,000 драмов). Музыкант также бросил вызов трем известным армянам – Ваге Берберяну, Эрику Эсраиляну и Анжеле Сафарян.

28 ноября Пашинян отметил, что если те, кому он бросит вызов, в свою очередь, передадут эстафету трем другим армянам, «сформируется всеармянский бюджет, который будет служить укреплению Армении, Арцаха и диаспоры».

В рамках 22-го телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» армяне со всего мира собрали пожертвований на сумму 9 856 100 долларов.

Ссылки по теме:
Запись Алексиса Оганяна в Twitter
Запись Сержа Танкяна в Twitter
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