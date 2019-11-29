Экс-мэра Тбилиси задержали во время акций протеста
29 ноября 2019 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники МВД Грузии задержали в административном порядке экс-мэра Тбилиси Гиги Улугаву, участвовавшего в митинге за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе.
Полицейские арестовали Угулаву у здания Национальное библиотеки, которое расположено неподалеку от парламента, пишет ТАСС.
У законодательного органа митингующие собрались с утра, однако позже переместились к библиотеке, где вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани принимает участие в мероприятии. Митингующие устроили потасовку, в ходе которой и был задержан Угулава.
Также задержаны еще несколько оппозиционеров, депутат Георгий Канделаки от партии «Европейская Грузия - движение за свободу» и Лаша Чхартишвили от «Лейбористской партии Грузии».
МВД пока официальных заявлений не делало. На данный момент всех задержанных перевозят в отделение полиции.
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