Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
30 ноября 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.
«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал глава государства, пишет РБК со ссылкой на AP.
При этом бразильский лидер, выдвигая подобные обвинения, не представил никаких доказательств. «Фотографируют, отправляют (фото) в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает $500 тыс. этой НПО», — приводит слова Болсонару газета Estadao.
Как отмечает издание, заявление президента Бразилии прозвучало на фоне полицейской операции в штате Пара, в рамках которой 26 ноября были задержаны четыре человека, связанные с неправительственными организациями. Их заподозрили в целенаправленном поджоге лесов с целью дальнейшего получения средств от благотворительных и иных организаций на ликвидацию последствий пожаров, однако спустя двое суток их отпустили.
Крупные лесные пожары произошли в Амазонии летом. Их количество в этом году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с 2018 годом оно выросло на 83%. В августе Болсонару заявлял, что причиной пожаров стал человеческий фактор. Он говорил, что фермеры жгут леса для расчистки территории для сельского хозяйства и выпаса скота.
На фоне пожаров Ди Каприо и еще несколько филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии, который был назван Amazon Forest Fund. Планировалось, что в его активе будет $5 млн, а одной из основных задач было срочное решение вопросов по спасению «легких планеты».
Самое значимое
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Xiaomi выпустит смартфон с самой быстрой зарядкой Xiaomi Mi 10 может стать первым телефоном на рынке, работающим на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, опередив тем самым Samsung Galaxy S11
ВС Арцаха прибегли к адекватным действиям для пресечения наступательной активности ВС Азербайджана За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3500 выстрелов.
МИД Армении осудил предумышленное нарушение Азербайджаном режима прекращения огня МИД РА решительно осудил нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, в результате чего тяжелое ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Рафаел Вагаршакович Азизян
Карабахский военный ранен в результате огня с азербайджанской стороны Получившего ранение военнослужащего доставили в госпиталь, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.