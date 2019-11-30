Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

PanARMENIAN.Net - Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал глава государства, пишет РБК со ссылкой на AP.

При этом бразильский лидер, выдвигая подобные обвинения, не представил никаких доказательств. «Фотографируют, отправляют (фото) в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает $500 тыс. этой НПО», — приводит слова Болсонару газета Estadao.

Как отмечает издание, заявление президента Бразилии прозвучало на фоне полицейской операции в штате Пара, в рамках которой 26 ноября были задержаны четыре человека, связанные с неправительственными организациями. Их заподозрили в целенаправленном поджоге лесов с целью дальнейшего получения средств от благотворительных и иных организаций на ликвидацию последствий пожаров, однако спустя двое суток их отпустили.

Крупные лесные пожары произошли в Амазонии летом. Их количество в этом году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с 2018 годом оно выросло на 83%. В августе Болсонару заявлял, что причиной пожаров стал человеческий фактор. Он говорил, что фермеры жгут леса для расчистки территории для сельского хозяйства и выпаса скота.

На фоне пожаров Ди Каприо и еще несколько филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии, который был назван Amazon Forest Fund. Планировалось, что в его активе будет $5 млн, а одной из основных задач было срочное решение вопросов по спасению «легких планеты».