Следственный комитет РФ завершил расследование дела сестер Хачатурян

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет РФ поставил точку в расследовании громкого уголовного дела сестер Хачатурян. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Расследование вело Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. В уголовном деле об убийстве сестрами Хачатурян своего отца одна статья - пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ - «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По словам Петренко, по версии следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, «действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу», пишет «Российская газета».

«При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства», - уточнила представитель ведомства.

По итогам комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими.

Официальный представитель СК утверждает, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело младшей сестры направлено прокурору с постановлением «о применении принудительной меры медицинского характера».

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

14 июня 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.