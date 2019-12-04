Картина Гогена ушла с молотка за €9.5 млн

Картина Гогена ушла с молотка за €9.5 млн
4 декабря 2019 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Картину французского художника Поля Гогена Te Bоurao II продали продали с аукциона в Париже за €9.5 млн. Об этом сообщил аукционный дом Artcurial.

«Таитянский шедевр Te Bourao II Поля Гогена, созданный в 1897 году, был продан ... за €9,5 млн евро / $10,5 млн, включая премию!», — говорится в сообщении, пишут «Ведомости».

Уточняется, что картина куплена международным коллекционером и «останется во Франции».

Te Bourao II — одна из девяти работ, созданных художником на острове Таити, где он жил. Она представляет собой полотно, на котором изображены в сине-зеленых тона ручей с птицами и цветами.

Поль Гоген родился в Париже в 1848 году, стал широко известен после смерти в 1903 году. Считается вместе с Полем Сезанном и Винсентом Ван Гогом основоположником постимпрессионизма.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Картину Поля Гогена «Te Bоurao II» продали с аукциона за €9,5 млн
 Самое значимое
SOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в АрменииSOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в Армении
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Горан Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночьГоран Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночь
Концерт состоится на Площади Республики.
Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Jamiroquai выступит с концертом в ЕреванеJamiroquai выступит с концертом в Ереване
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
Partner news
 Статьи
Армении прошлого нужно будущее

Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Супруга Пашиняна пригласила жену Алиева в Арцах - послушать мугам Акопян заявила, что армянская сторона может осуществить мечту Алиевой.
«Ешь, молись, люби» в Армении: Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан Рекомендуется начать изучение страны со столицы — Еревана, чтобы сэкономить, можно прилететь, например, в Гюмри, находящийся в двух-трех часах езды.
Основатели Google покинули свои посты в материнской компании Alphabet Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.
ООН: Последнее десятилетие стало самым жарким в истории Период с 2010 по 2019 годы стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.