Конституционный суд Азербайджана признал законным роспуск парламента Алиевым

Конституционный суд Азербайджана признал законным роспуск парламента Алиевым
4 декабря 2019 - 15:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд (КС) Азербайджана признал законным роспуск президентом страны Милли меджлиса (однопалатный парламент) и назначение внеочередных выборов в законодательный орган. Соответствующее постановление принято 4 декабря по итогам рассмотрения соответствующего запроса главы государства.

«Считать обращение Милли меджлиса к президенту о проведении внеочередных выборов отвечающим статье 98.1 конституции страны», - говорится опубликованном в постановлении. При этом, согласно заключению конституционного суда, нынешний состав парламента должен сохранить полномочия законодательного органа до проведения внеочередных выборов, пишет ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил 2 декабря запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии роспуска Милли Меджлиса основному закону страны.

Милли меджлис Азербайджана на заседании 2 декабря подавляющим большинством голосов принял обращение к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в законодательный орган и соответствующее постановление. В документе подчеркнуто, что ускорение реформ и необходимость охвата ими всех ветвей власти «требуют совершенствования, повышения эффективности и обновления деятельности Милли меджлиса, приведения ее в соответствие с динамичным развитием страны и осуществляемой стратегией реформ». В нем также говорилось, что большинство депутатов считает невозможным в сложившихся условиях продолжать парламентскую деятельность и убеждено в необходимости проведения внеочередных выборов в парламент.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Конституционный суд Азербайджана признал законным роспуск парламента президентом страны
Haqqin.az. Милли Меджлис прекратил законодательную деятельность
Rend. Azerbaijani parliament of 5th convocation suspends legislative activity (UPDATE)
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