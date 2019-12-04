Конституционный суд Азербайджана признал законным роспуск парламента Алиевым
4 декабря 2019 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный суд (КС) Азербайджана признал законным роспуск президентом страны Милли меджлиса (однопалатный парламент) и назначение внеочередных выборов в законодательный орган. Соответствующее постановление принято 4 декабря по итогам рассмотрения соответствующего запроса главы государства.
«Считать обращение Милли меджлиса к президенту о проведении внеочередных выборов отвечающим статье 98.1 конституции страны», - говорится опубликованном в постановлении. При этом, согласно заключению конституционного суда, нынешний состав парламента должен сохранить полномочия законодательного органа до проведения внеочередных выборов, пишет ТАСС.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил 2 декабря запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии роспуска Милли Меджлиса основному закону страны.
Милли меджлис Азербайджана на заседании 2 декабря подавляющим большинством голосов принял обращение к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в законодательный орган и соответствующее постановление. В документе подчеркнуто, что ускорение реформ и необходимость охвата ими всех ветвей власти «требуют совершенствования, повышения эффективности и обновления деятельности Милли меджлиса, приведения ее в соответствие с динамичным развитием страны и осуществляемой стратегией реформ». В нем также говорилось, что большинство депутатов считает невозможным в сложившихся условиях продолжать парламентскую деятельность и убеждено в необходимости проведения внеочередных выборов в парламент.
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