Армения - в пятерке стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год

Армения - в пятерке стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год
4 декабря 2019 - 16:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в пятерку стран, где россияне могут дешево и необычно встретить Новый год, пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что Армения для россиян не является экзотичной страной, но там точно найдется что посмотреть.

«Местные гиды уверяют: зимой тут очень красиво, приезжайте смело. Кстати, по телевидению в Армении транслируются новогодние обращения сразу двух президентов: сначала армянского, а час спустя — российского», - говорится в материале.

Отмечается, что стоимость авиабилетов в Ереван — от 15 тысяч рублей туда-обратно, гостиница — меньше семи тысяч рублей на двоих за пять дней.

Помимо Армении, в список вошли также Шотландия, Монако, Бахрейн и Танзания.

Читайте также: «Ешь, молись, люби» в Армении: Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан

Ссылки по теме:
Ria.ru: Пять стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год
 Самое значимое
Алексис Оганян и Серж Танкян приняли вызов Пашиняна и присоединились к ежемесячным пожертвованиямАлексис Оганян и Серж Танкян приняли вызов Пашиняна и присоединились к ежемесячным пожертвованиям
Оганян в своем микроблоге в Twitter ответил на вызов Пашиняна: «Договорились».
«Ташир» Самвела Карапетяна планирует купить Севано-Разданскую ГЭС«Ташир» Самвела Карапетяна планирует купить Севано-Разданскую ГЭС
По словам источников, E&Y оценил 90% МЭК в 140 млн рублей, но актив будет продан по балансовой стоимости — 172.97 млн рублей (около 2.7 млн долларов)
В Армении археологи раскопали древнюю могилу «амазонки»В Армении археологи раскопали древнюю могилу «амазонки»
Открытие совершила группа исследователей из Национальной академии наук Республики Армения.
Американский округ Колумбия признал Геноцид армянАмериканский округ Колумбия признал Геноцид армян
Таким образом, Совет округа Колумбия присоединился к 49 штатам и Палате представителей Конгресса США, признавшим Геноцид армян.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Палата представителей США признала Геноцид армян
Эрдоган: Резолюция США бесполезна, Турция ответит на ее принятие
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз
Русская служба Би-би-си: Почему США признали Геноцид армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 4 декабря 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
РПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследования В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Пашинян прокомментировал предъявление обвинения Саргсяну По словам Пашиняна, следствие во всем разберется и выяснит все обстоятельства.
Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении задержали по подозрению в получении взятки Вместе с ним были задержаны его водитель и глава одного из действующих в РА футбольных клубов, который также является фактическим руководителем ряда компаний-поставщиков спортивной продукции.
Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы РА.