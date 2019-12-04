Армения - в пятерке стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год
4 декабря 2019 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в пятерку стран, где россияне могут дешево и необычно встретить Новый год, пишет РИА Новости.
Издание отмечает, что Армения для россиян не является экзотичной страной, но там точно найдется что посмотреть.
«Местные гиды уверяют: зимой тут очень красиво, приезжайте смело. Кстати, по телевидению в Армении транслируются новогодние обращения сразу двух президентов: сначала армянского, а час спустя — российского», - говорится в материале.
Отмечается, что стоимость авиабилетов в Ереван — от 15 тысяч рублей туда-обратно, гостиница — меньше семи тысяч рублей на двоих за пять дней.
Помимо Армении, в список вошли также Шотландия, Монако, Бахрейн и Танзания.
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