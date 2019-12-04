Сопредседатели МГ ОБСЕ проводят встречу с главой МИД Азербайджана
4 декабря 2019 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в Братиславе встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
«В Братиславе началась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым, Андрэ Шофером и Стефаном Висконти», - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Алиев в твиттере.
Вечером 4 декабря Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Мамедъяров привез с собой в Братиславу документ о шагах, которые официальный Баку представляет в направлении урегулирования карабахского конфликта. В документе говорится: «Первым шагом должен стать безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-карабахского региона и других оккупированных территорий». Следующим шагом, по представлению Баку, должно стать возвращение азербайджанского населения с соблюдением всех необходимых мер безопасности, а также открытие коммуникаций в регионе. Только после этих шагов Баку будет готов определить статуса Нагорного Карабаха, но, как подчеркивается в документе, «в составе Азербайджана в соответствии с Конституцией Азербайджана».
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