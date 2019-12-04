Пашинян прокомментировал предъявление обвинения Саргсяну
4 декабря 2019 - 20:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал предъявление обвинения экс-президенту РА Сержу Саргсяну.
Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. Занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму более 1 млн долларов (489.16 млн драмов).
По словам Пашиняна, следствие во всем разберется и выяснит все обстоятельства.
«Следствие выяснит. Ничего больше, чем обнародовано, сказать не могу. Помните, в Армении была программа субсидирования топлива для сельского хозяйства? Это наше правительство прикрыло эту программу, поскольку считали, что это коррупционная программа, на самом деле, сельчанам ничего не дает. Нас критиковали за это», - напомнил Пашинян.
«Сейчас выясняется, что по программе субсидирования этих нефтепродуктов объявлен конкурс, и во время конкурса предлагается дешевая цена. Согласно материалам дела, Серж Саргсян поручает государственному органу закупать дизтопливо не у компании, предлагающей дешевле, а у компании, имя которой, уверен, никому из вас ничего не скажет. Имя этой компании - «Флеш», - отметил Пашинян.
В качестве меры пресечения Саргсяну избрана подписка о невыезде.
Читайте также:Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах
Самое значимое
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Partner news
Последние новости
Сопредседатели МГ ОБСЕ проводят встречу с главой МИД Азербайджана Вечером 4 декабря Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Мамедъяров: Азербайджан и РФ готовятся подписать новый оружейный контракт «Есть определенные интересные задумки. Как только эта сделка свершится, мы дадим информацию СМИ»,— сказал он.
Армения - в пятерке стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год Издание отмечает, что Армения для россиян не является экзотичной страной, но там точно найдется что посмотреть.
В Швейцарии студент разгадал физическую головоломку, которую ученые 100 лет не могли объяснить Физики не могли понять, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой