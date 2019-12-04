Пашинян прокомментировал предъявление обвинения Саргсяну

Пашинян прокомментировал предъявление обвинения Саргсяну
4 декабря 2019 - 20:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал предъявление обвинения экс-президенту РА Сержу Саргсяну.

Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. Занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму более 1 млн долларов (489.16 млн драмов).

По словам Пашиняна, следствие во всем разберется и выяснит все обстоятельства.

«Следствие выяснит. Ничего больше, чем обнародовано, сказать не могу. Помните, в Армении была программа субсидирования топлива для сельского хозяйства? Это наше правительство прикрыло эту программу, поскольку считали, что это коррупционная программа, на самом деле, сельчанам ничего не дает. Нас критиковали за это», - напомнил Пашинян.

«Сейчас выясняется, что по программе субсидирования этих нефтепродуктов объявлен конкурс, и во время конкурса предлагается дешевая цена. Согласно материалам дела, Серж Саргсян поручает государственному органу закупать дизтопливо не у компании, предлагающей дешевле, а у компании, имя которой, уверен, никому из вас ничего не скажет. Имя этой компании - «Флеш», - отметил Пашинян.

В качестве меры пресечения Саргсяну избрана подписка о невыезде.

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