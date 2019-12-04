РПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследования
4 декабря 2019 - 20:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Республиканская партия Армении распространила заявление в связи с обвинением ее лидера и третьего президента РА Сержа Саргсяна в хищении в особо крупном размере.
Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. Занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму более 1 млн долларов (489.16 млн драмов).
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
«Мы всегда выражали обеспокоенность по поводу процессов, происходящих в Армении, ситуации в стране, несправедливости, политических преследований, нарушения основных свобод, недопустимости атмосферы ненависти и нетерпимости, а также вызовов безопасности Армении и Арцаха, переговорного процесса, и угроз двум армянским государствам в условиях глобальных геополитических развитий», - говорится в заявлении.
Отмечается, что РПА считает обвинение Саргсяна «ложным и абсурдным», направленным на то, чтобы «заставить замолчать политических противников на фоне угроз Армении и Арцаху, в том числе в контексте последних событий в переговорном процессе».
В качестве меры пресечения Саргсяну избрана подписка о невыезде.
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