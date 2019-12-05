Пентагон опроверг сведения об отправке 14,000 военнослужащих на Ближний Восток
5 декабря 2019 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава пресс-службы Министерства обороны США Алисса Фарах опровергла распространенную ранее газетой The Wall Street Journal информацию об отправке Вашингтоном на Ближний Восток дополнительных 14,000 военнослужащих, пишет ТАСС.
«Чтобы прояснить: публикация неверная. США не рассматривают отправку дополнительных 14 тыс военнослужащих на Ближний Восток», - написала Фарах на своей странице в Twitter.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.
Глава Пентагона Марк Эспер в октябре заявлял, что в регионе уже присутствуют 14 тыс военнослужащих США.
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