Государственный бюджет Армении на 2020 год принят
6 декабря 2019 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении приняло проект закона «О государственном бюджете РА на 2020 год». 77 депутатов проголосовали за, против - 37.
Фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» проголосовали против. За проект закона проголосовали депутаты правящей партии «Мой шаг».
Проект бюджета предусматривает 4,9% экономического роста в 2020 году. Дефицит прогнозируется на уровне 42,5 млрд драмов.
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