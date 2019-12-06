Глава МИД РА представил приоритеты Армении в карабахского урегулирования спецпредставителю ЕС
6 декабря 2019 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся в Братиславе для участия в работе 26-й Министерской конференции ОБСЕ глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Министр и спецпредставитель ЕС подчеркнули важность регулярных встреч и контактов в рамках мандата спецпредставителя ЕС в деле обсуждения региональных вопросов и выявления проблем.
Собеседники обменялись мнениями вокруг последних развитий в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян представил Клаару подробности состоявшихся 5 екабря встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана и оценки Армении относительно процесса.
Мнацаканян подтвердил приоритеты Армении в процессе мирного урегулирования, которые представил на министерской конференции ОБСЕ.
Собеседники отметили важность мер доверия, направленных на подготовку народов к миру. В этом контексте глава МИД представил реализацию программы по обмену журналистами из Армении, Арцаха и Азербайджана.
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