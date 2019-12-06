Пашинян: По объему ВВП на душу населения в 2020 году обгоним Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Армения в 2019 году опередила Грузию по объемам ВВП на душу населения, а в 2020 году опередит Азербайджан. Об этом заявил 6 декабря при обсуждении проекта Закона «О государственном бюджете РА на 2020 год» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В этой градации Армения, как минимум, в последние десятилетия бывала последней, в 2020 году Армения будет первой, и именно это и есть знамя экономической революции. И это знамя в руках свободного, достойного, гордого, трудолюбивого гражданина РА», - заключил премьер.

Национальное собрание Армении приняло проект закона «О государственном бюджете РА на 2020 год». 77 депутатов проголосовали за, против - 37.