Пашинян: По объему ВВП на душу населения в 2020 году обгоним Азербайджан
6 декабря 2019 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения в 2019 году опередила Грузию по объемам ВВП на душу населения, а в 2020 году опередит Азербайджан. Об этом заявил 6 декабря при обсуждении проекта Закона «О государственном бюджете РА на 2020 год» премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В этой градации Армения, как минимум, в последние десятилетия бывала последней, в 2020 году Армения будет первой, и именно это и есть знамя экономической революции. И это знамя в руках свободного, достойного, гордого, трудолюбивого гражданина РА», - заключил премьер.
Национальное собрание Армении приняло проект закона «О государственном бюджете РА на 2020 год». 77 депутатов проголосовали за, против - 37.
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