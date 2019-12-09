Премьер и президент РА почтили память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, а также председатель Национального собрания Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян посетили мемориал жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Пашинян.

«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.