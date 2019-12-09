Премьер и президент РА почтили память жертв Геноцида армян (видео)
9 декабря 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, а также председатель Национального собрания Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян посетили мемориал жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Пашинян.
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
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«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
Кремация обойдется дешевле традиционных похорон
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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