Авиакомпания «Азимут» открыла прямые рейсы Ереван - Сочи

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Азимут» с 26 декабря начинает обслуживать новое направление Сочи – Ереван. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Рейсы в столицу Армении будут выполняться с 26 декабря по 28 марта 2020 года согласно следующему расписанию 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Отмечается, что в честь открытия нового направления авиаперевозчик приготовил специальные цены на авиабилеты: от 18 евро в одну сторону без учета аэропортовых и государственных сборов.