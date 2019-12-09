Авиакомпания «Азимут» открыла прямые рейсы Ереван - Сочи
9 декабря 2019 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Азимут» с 26 декабря начинает обслуживать новое направление Сочи – Ереван. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Рейсы в столицу Армении будут выполняться с 26 декабря по 28 марта 2020 года согласно следующему расписанию 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
Отмечается, что в честь открытия нового направления авиаперевозчик приготовил специальные цены на авиабилеты: от 18 евро в одну сторону без учета аэропортовых и государственных сборов.
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