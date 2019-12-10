Стрельба в больнице в Чехии: Погибли 6 человек
10 декабря 2019 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате стрельбы в одной из больниц города Острова на северо-востоке Чехии погибли не менее шести человек. Еще два человека тяжело ранены. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в интервью чешскому радио.
Сначала сообщалось о четырех погибших.
Неизвестный открыл стрельбу в травматологическом отделении больницы. Полиция опубликовала в своем микроблоге Twitter фото предполагаемого стрелка с просьбой помочь задержать его, а также проявлять максимальную осторожность, пишет Deutsche Welle.
Подоплека случившегося пока неизвестна. На месте происшествия работает полицейский спецназ.
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