Племянника Сержа Саргсяна экстрадируют в Армению
10 декабря 2019 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Компетентные органы Чешской Республики решили удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Армении о выдаче правоохранительным органам РА племянника экс-президента РА Сержа Саргсяна - Нарека Саркисяна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.
Генеральная прокуратура РА поручила полиции организовать передачу Нарека Саркисяна.
Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря 2018 года в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.
Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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