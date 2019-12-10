Племянника Сержа Саргсяна экстрадируют в Армению

PanARMENIAN.Net - Компетентные органы Чешской Республики решили удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Армении о выдаче правоохранительным органам РА племянника экс-президента РА Сержа Саргсяна - Нарека Саркисяна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.

Генеральная прокуратура РА поручила полиции организовать передачу Нарека Саркисяна.

Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря 2018 года в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.