Умерла вокалистка Roxette

Умерла вокалистка Roxette
10 декабря 2019 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Солистка шведской поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщила менеджер исполнительницы Мари Димберг.

«С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни», — говорится в заявлении Димберг, пишет Lenta.ru.

Другой участник Roxette Пер Гессле выразил соболезнования в связи с случившимся. «Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней», — отметил он.

В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда певица пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Умерла солистка группы Roxette
The Guardian. Roxette singer Marie Fredriksson dies aged 61
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