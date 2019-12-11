Армянский монастырь - в списке подверженных опасности объектов культуры Европы

PanARMENIAN.Net - Армянский монастырь Хоранашат является одним из наиболее подверженных опасности объектов наследия Европы. Об этом сообщает общеевропейская федерация ассоциаций Europa Nostra в предварительном списке программы «7 объектов, находящихся в наибольшей опасности разрушения» за 2020 год.

Изначально организация составила список из 14 объектов, находящихся под угрозой, затем из них выделила 7, в число которых вошли монастырь Хоранашат Тавушской области РА и карас (традиционный армянский кувшин для изготовления и хранения вина).

Монастырь относится к 13 веку и находится в приграничном селе Чинари - зоне, подверженной оползням.

Europa Nostra - общеевропейская федерация ассоциаций, занимающихся сохранением культурного наследия, и являющаяся голосом гражданского общества в защиту европейского культурного и природного наследия. Организяция запустила программу «7 объектов, которым угрожает наибольшая опасность разрушения» в январе 2013 года совместно с Институтом Европейского инвестиционного банка в качестве основного партнера и Банком развития Совета Европы в качестве ассоциированного партнера.