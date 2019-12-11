Армянский монастырь - в списке подверженных опасности объектов культуры Европы
11 декабря 2019 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский монастырь Хоранашат является одним из наиболее подверженных опасности объектов наследия Европы. Об этом сообщает общеевропейская федерация ассоциаций Europa Nostra в предварительном списке программы «7 объектов, находящихся в наибольшей опасности разрушения» за 2020 год.
Изначально организация составила список из 14 объектов, находящихся под угрозой, затем из них выделила 7, в число которых вошли монастырь Хоранашат Тавушской области РА и карас (традиционный армянский кувшин для изготовления и хранения вина).
Монастырь относится к 13 веку и находится в приграничном селе Чинари - зоне, подверженной оползням.
Europa Nostra - общеевропейская федерация ассоциаций, занимающихся сохранением культурного наследия, и являющаяся голосом гражданского общества в защиту европейского культурного и природного наследия. Организяция запустила программу «7 объектов, которым угрожает наибольшая опасность разрушения» в январе 2013 года совместно с Институтом Европейского инвестиционного банка в качестве основного партнера и Банком развития Совета Европы в качестве ассоциированного партнера.
Самое значимое
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
Кремация обойдется дешевле традиционных похорон
В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Число турпоездок из РФ в Армению выросло на 24% в 2019 году Так, Армения занимает 21-е место по выездному туризму из России.
Российские боксеры отказались участвовать в Олимпиаде-2020 без национального флага Ранее сообщалось, что страна подаст заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.
Министр: Армения станет транзитером электроэнергии для Ирана и РФ «Тогда Армения сможет стать транзитером электроэнергии не только для Грузии и Ирана, но и для стран ЕАЭС, в частности для России», - заявил Папикян.
Эрдоган: Турцию не берут в ЕС из-за религиозной принадлежности По официальным данным, препятствием для вступления турецкого государства в ЕС является не ислам, а то, что страна не находится в Европе географически, не разделяет демократических ценностей европейских стран