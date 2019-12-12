Ангела Меркель - самая влиятельная женщина 2019 года
12 декабря 2019 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Глава немецкого правительства удерживает первое место девятый год подряд. На втором месте оказалась глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Годом ранее она замыкала тройку лидеров. Третьей в 2019-м стала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, пишет Lenta.ru.
В десятку самых влиятельных женщин также попали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный директор General Motors Мэри Барра, американская предпринимательница и филантроп, супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс, президент компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Патрисия Ботин, генеральный директор компании IBM Джинни Рометти и глава американской оборонной компании Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.
Американская телеведущая Опра Уинфри расположилась на 20-й строчке рейтинга, королева Великобритании Елизавета II — на 40-й. Дочь и советник президента США Дональда Трампа заняла 42-е место. Замкнула рейтинг шведская экоактивистка Грета Тунберг, впервые попавшая в поле зрения Forbes.
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