Экс-премьер Армении вошел в президиум экспертного совета при правительстве РФ

Экс-премьер Армении вошел в президиум экспертного совета при правительстве РФ
13 декабря 2019 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян вошел в президиум экспертного совета при правительстве России. Состав президиума экспертного совета утвержден премьером РФ Дмитрием Медведевым.

В распоряжении Медведева Карапетян обозначен как советник предправления Газпромбанка, он также входит в совет директоров российской «Зарубежнефти».

Экс-глава президентской администрации РФ Александр Волошин стал координатором экспертного совета при правительстве РФ. В состав президиума экспертного совета вошли также Виктор Зубков, Сергей Степашин и Михаил Фрадков, пишет «Интерфакс».

В президиум вошли и представители научных кругов: ректор МГУ Виктор Садовничий, декан экономфака МГУ Александр Аузан, ректор РАНХиГС Владимир Мау и другие.

Президиум экспертного совета - новый орган, он введен постановлением правительства от 31 октября. Всего в нем 15 человек. Это постоянно действующий орган. Он определяет основные направления деятельности Экспертного совета и формирует его позицию по стратегическим вопросам, относящимся к полномочиям правительства. Координатор готовит заседания президиума, взаимодействует с аппаратом правительства.

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Interfax.ru. Медведев назначил Волошина координатором экспертного совета при правительстве
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