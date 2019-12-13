МИД РА: Армения и Азербайджан на данный момент не обсуждают какой-либо документ по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Армения и Азербайджан на данный момент не обсуждают какой-либо документ по карабахскому урегулированию. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

12 декабря глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что на переговорах с армянским коллегой обсуждаются «конкретные и реальные моменты». Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является «План Лаврова».

«Никакой документ на данный момент не обсуждается. Не хотела бы думать, что есть техническая ошибка с их стороны, потому что непонятно, о чем говорит господин Мамедъяров», - сказала Нагдалян на пресс-конференции, пишет Aysor.am.

Мамедъяров заявил, что «План Лаврова» - это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на «мадридских принципах». Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах. Суть очень простая - поэтапность. На первом этапе вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций. Поэтому наше предложение армянской стороне можно охарактеризовать как «мир с перспективой процветания», - отметил он.