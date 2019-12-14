Открылся прямой рейс Ереван-Анапа

Открылся прямой рейс Ереван-Анапа
14 декабря 2019 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Первый рейс между Анапой (Краснодарский край) и Ереваном (Армения) выполнила авиакомпания Armenia Airways. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Анапы.

«12 декабря 2019 года Международный аэропорт Анапа торжественно встретил первый рейс из Еревана авиакомпании Armenia Airways», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

По данным пресс-службы, рейсы по маршруту Анапа - Ереван - Анапа будут выполняться два раза в неделю: каждый понедельник и четверг. Авиасообщение обеспечит воздушное судно ВАЕ 146-300.

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ТАСС. Между Анапой и Ереваном открылось авиасообщение
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