«Золотой дубль»: В 2020 году начнутся съемки фильма о легендарном армянском ФК «Арарат»

«Золотой дубль»: В 2020 году начнутся съемки фильма о легендарном армянском ФК «Арарат»
14 декабря 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Летом 2019 года кинокомпания AP Cinema приступила к реализации масштабного кинопроекта под рабочим названием «Золотой дубль». Это полнометражный художественный фильм, посвященный легендарной армянской футбольной команде «Арарат», в 1973 году в драматической борьбе завоевавшей золотые медали чемпионата СССР и Кубок СССР по футболу.

Финальный матч на кубок СССР, прошедший 10 октября 1973 года в Лужниках, запомнился всем своей невероятной драматургией и стал одним из самых драматичных финалов в истории советского футбола. Спортивная победа «Арарата» вызвала в свое время огромный резонанс и стала яркой страницей истории советского спорта – впервые команда из Армении поднялась на первую ступень пьедестала почета, сумев победить бесспорного фаворита тех лет, команду киевского «Динамо».

Фильм, основанный на реальных событиях, позволит зрителям всего постсоветского пространства погрузиться в атмосферу 1970-х годов, проследить за перипетиями бескомпромиссной борьбы на футбольных полях, узнать о теневой стороне советского спорта, пережить драматические мгновения с главными героями - культовыми для футбола личностями – Никитой Симоняном, Аркадием Андреасяном, Левоном Иштояном и другими.

История о том, как настоящий спортивный характер, истинное мастерство и командный дух могут победить мощную партийно-административную систему, обладающую неограниченными ресурсами, актуальна во все времена. Уже на начальной стадии проект «Золотой дубль» вызвал широкий общественный резонанс, так как затрагивает тему, с которой связаны яркие, незабываемые эмоции, а также воспоминания о празднике, который подарила команда «Арарат» всем любителям футбола.

Непосредственные участники тех событий – футболисты, тренеры и болельщики – стали консультантами проекта, активно помогая его реализации. Профессионалы из сферы кино из разных стран, имеющие опыт создания масштабных спортивных драм («Движение вверх», «Легенда 17» и другие), уже откликнулись на предложение участвовать в проекте и приступили к работе над ним. Идет работа над сценарием, весной 2020 года запланирован кастинг актеров в России, Армении и Украине, а летом 2020 года начнутся съемки фильма.

«Арарат» - армянский футбольный клуб из Еревана, основанный в 1935 году. Чемпион СССР 1973 года, двукратный обладатель Кубка СССР, чемпион Армении, пятикратный обладатель Кубка Армении, обладатель Суперкубка Армении. Четвертьфиналист Кубка европейских чемпионов (1975/76).

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