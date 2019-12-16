«Рома» победила СПАЛ: Мхитарян забил гол

PanARMENIAN.Net - В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Рома» победила СПАЛ со счетом 3:1.

Автором последнего гола в составе «Ромы» стал полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, вышедший на замену на 79 минуте. А через 4 минуты Мхитарян забил в ворота противника.

До него забили игроки «Ромы» Лоренцо Пеллегрини (53 минута) и Диего Перотти (66 минута).

«Рома» с 32-я очками поднялась на четвертое место. СПАЛ замыкает турнирную таблицу.