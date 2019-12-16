«Рома» победила СПАЛ: Мхитарян забил гол
16 декабря 2019 - 09:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках 17-го тура чемпионата Италии «Рома» победила СПАЛ со счетом 3:1.
Автором последнего гола в составе «Ромы» стал полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, вышедший на замену на 79 минуте. А через 4 минуты Мхитарян забил в ворота противника.
До него забили игроки «Ромы» Лоренцо Пеллегрини (53 минута) и Диего Перотти (66 минута).
«Рома» с 32-я очками поднялась на четвертое место. СПАЛ замыкает турнирную таблицу.
Самое значимое
«Рома» выиграла со счетом 3:1.
«Я усердно тренируюсь. Не могу дождаться, когда вернусь на поле», - написал Мхитарян
«Я приехал сюда не роли туриста. Я хочу помочь «Роме» выйти на новый для нее уровень. Это главная задача для меня сейчас», - заявил он в интервью FourFourTwo.
После прихода в клуб испанца Унаи Эмери роль полузащитника в команде изменилась – Генрих играл глубже и уже не мог влиять на атаку команды так, как он привык
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