Wizz Air открывает прямые рейсы из Еревана в Вену и Вильнюс

PanARMENIAN.Net - Венгерский лоукостер Wizz Air в 2020 году открывает прямые авиарейсы из Еревана в столицы Австрии и Литвы. Об этом сообщили в ходе совместной пресс-конференции глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян, представители Wizz Air и компании «Межународные аэропорты - Армения».

Первые рейсы из Еревана в Вильнюс стратуют в марте, в Вену - с апреля.

Перелеты по указанным направлениям будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам - в Вену, по вторникам и субботам - Вильнюс.

Цены на билеты начинаются от 25 евро.