Wizz Air открывает прямые рейсы из Еревана в Вену и Вильнюс
16 декабря 2019 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Венгерский лоукостер Wizz Air в 2020 году открывает прямые авиарейсы из Еревана в столицы Австрии и Литвы. Об этом сообщили в ходе совместной пресс-конференции глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян, представители Wizz Air и компании «Межународные аэропорты - Армения».
Первые рейсы из Еревана в Вильнюс стратуют в марте, в Вену - с апреля.
Перелеты по указанным направлениям будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам - в Вену, по вторникам и субботам - Вильнюс.
Цены на билеты начинаются от 25 евро.
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Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
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