Юные самбисты из Армении завоевали 2 медали в Литве

Юные самбисты из Армении завоевали 2 медали в Литве
16 декабря 2019 - 18:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские юные борцы самбо с успехом приняли участие в 13-м мемориальном турнире Пранцишкуса Эигминаса, который прошел в Вильнюсе 13-15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Эмин Широян выиграл золото в категории 52 кг, а Алексан Степанян (68 кг) завоевал бронзовую медаль.

Главой армянской делегации был старший тренер Вовик Ходжаян.

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