Госдеп США дал понять, что позиция Белого дома по признанию Геноцида армян не изменилась

Госдеп США дал понять, что позиция Белого дома по признанию Геноцида армян не изменилась
18 декабря 2019 - 09:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США не будет менять своего отношения к массовым убийствам армян в Османской империи, невзирая на резолюцию, ранее принятую конгрессом. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее обе палаты конгресса США приняли резолюцию о признании Геноцида армян.

Это означает, что официальная внешняя политика США на данный момент не меняется. Заявление Госдепартамента было сделано на фоне острых противоречий между США и Турцией, пишет BBC.

«Наша позиция отражена в заявлении президента, сделанном в апреле», - говорится в заявлении.

Выступая в день памяти жертв геноцида 24 апреля, Трамп назвал убийства и депортацию более миллиона человек «одним из самых ужасных злодеяний XX века», но не использовал слово геноцид.

16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрытием американских военных баз на территории страны. Так он ответил на принятие резолюции о признании Геноцида армян в сенате США, а также обсуждение возможных санкций против Турции. Анкара отрицает Геноцид и борется против его признания.

Эрдоган также высказался о возможности признания Турцией геноцида американских индейцев.

Ссылки по теме:
BBC. Госдепартамент США: позиция администрации Трампа по геноциду армян не меняется
Voice of America. State Department: Bill Noting Armenian Genocide Isn't Policy
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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