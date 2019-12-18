Госдеп США дал понять, что позиция Белого дома по признанию Геноцида армян не изменилась
18 декабря 2019 - 09:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США не будет менять своего отношения к массовым убийствам армян в Османской империи, невзирая на резолюцию, ранее принятую конгрессом. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
Ранее обе палаты конгресса США приняли резолюцию о признании Геноцида армян.
Это означает, что официальная внешняя политика США на данный момент не меняется. Заявление Госдепартамента было сделано на фоне острых противоречий между США и Турцией, пишет BBC.
«Наша позиция отражена в заявлении президента, сделанном в апреле», - говорится в заявлении.
Выступая в день памяти жертв геноцида 24 апреля, Трамп назвал убийства и депортацию более миллиона человек «одним из самых ужасных злодеяний XX века», но не использовал слово геноцид.
16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрытием американских военных баз на территории страны. Так он ответил на принятие резолюции о признании Геноцида армян в сенате США, а также обсуждение возможных санкций против Турции. Анкара отрицает Геноцид и борется против его признания.
Эрдоган также высказался о возможности признания Турцией геноцида американских индейцев.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Partner news
Сюжет
Последние новости
Известны даты проведения в Армении международного фестиваля Urvakan в 2020 году В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
Косачев: Появление других поставщиков оружия для Азербайджана дестабилизирует ситуацию по Карабаху По словам Косачева, во-первых, это появление других поставщиков вооружений для Азербайджана, во-вторых, это слом баланса сил
В Баку студентку приговорили к 400 часам работ за сомнение в «подвиге» признанного нацгероем диверсанта В суд поступило несколько жалоб, но в итоге приняли жалобу только от матери Мубариза Ибрагимова.
Ереван с Крымом свяжет прямой рейс Полеты будут осуществляться 7 раз в неделю.