Госдеп США дал понять, что позиция Белого дома по признанию Геноцида армян не изменилась

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США не будет менять своего отношения к массовым убийствам армян в Османской империи, невзирая на резолюцию, ранее принятую конгрессом. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее обе палаты конгресса США приняли резолюцию о признании Геноцида армян.

Это означает, что официальная внешняя политика США на данный момент не меняется. Заявление Госдепартамента было сделано на фоне острых противоречий между США и Турцией, пишет BBC.

«Наша позиция отражена в заявлении президента, сделанном в апреле», - говорится в заявлении.

Выступая в день памяти жертв геноцида 24 апреля, Трамп назвал убийства и депортацию более миллиона человек «одним из самых ужасных злодеяний XX века», но не использовал слово геноцид.

16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрытием американских военных баз на территории страны. Так он ответил на принятие резолюции о признании Геноцида армян в сенате США, а также обсуждение возможных санкций против Турции. Анкара отрицает Геноцид и борется против его признания.

Эрдоган также высказался о возможности признания Турцией геноцида американских индейцев.