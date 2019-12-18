В Баку студентку приговорили к 400 часам работ за сомнение в «подвиге» признанного нацгероем диверсанта

PanARMENIAN.Net - В Баку студентку факультета психологии Бакинского государственного университета Нармин Шахмарзаде суд приговорил к 400 часам исправительных работ за пост в Facebook, в котором она усомнилась в подвиге национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Пост, написанный в декабре 2018 года, вызывал шквал негодования в обществе. Девушку начали травить и требовать для нее наказания. Депутат Муса Гулиев предложил привлечь ее к уголовной ответственности, пишет JAMNEWS.

В суд поступило несколько жалоб, но в итоге приняли жалобу только от матери Мубариза Ибрагимова.

Нармин Шахмарзаде подала апелляцию, но получила отказ. Девушке сперва предъявили обвинение в клевете. Но в результате по этой статье ее оправдали и приговорили к 400 часам исправительных работ по обвинению в оскорблении. Когда речь идет о женщинах, под исправительными работами в Азербайджане, как правило, подразумевается уборка улиц.

Шахмарзаде считает приговор несправедливым. Она намерена оспаривать решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека, «потому что это ограничение свободы слова».

Мубариз Ибрагимов – контрактный военнослужащий азербайджанской армии. Погиб в июне 2010 года вблизи линии фронта в Тертерском районе Азербайджана. По данным Минобороны Армении, он пересек линию фронта и устроил диверсию, в результате которой погибли несколько армянских солдат. Мубаризу Ибрагимову посмертно присвоено звание Героя Азербайджанской Республики.

5 декабря 2018 года в одном из своих Facebook-постов Нармин написала: «…Но если ты убиваешь кого-то вне боя, вне опасности потерять родину, близких или свою жизнь, то с моей точки зрения, это жестокость. Быть может, убитый им армянин родился уже после всех этих процессов, ни на йоту ни в чем не был виновен, а находясь на фронте, испытывал страх и считал дни до возвращения домой. Быть может, ложась спать, он думал о том, что прошел еще один день из оставшихся до его воссоединения с семьей. Но кто-то убил его, обвинив в том, чего он не совершал. Более того, если бы Мубариз остался жив и вернулся назад, то, скорее всего, было бы возбуждено дело о военном преступлении. Потому что он перешел границу без приказа. На самом деле человек, которого мы называем героем, поставил под угрозу государственную политику».