Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

PanARMENIAN.Net - Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа в связи с «превышением полномочий» и «воспрепятствованием конгрессу».

Результаты разделились: парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента — превышение полномочий — «за» проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, «против» - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался - это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард, пишет РИА Новости.

По второй статье - воспрепятствование конгрессу - «за» было 229 депутатов, в том числе один независимый конгрессмен, против были 198, в том числе три демократа, один парламентарий вновь воздержался. Теперь рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

Сам президент США назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством.

«Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», - сказал Трамп на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38% в октябре до 43%.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.