Юра Мовсисян - в списке лучших игроков российского «Краснодара»

PanARMENIAN.Net - Бывший игрок сборной Армении и «Краснодара» Юра Мовсисян вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста российского клуба.

Лучшего игрока в истории определят болельщики «Краснодара» в ходе голосования на официальном сайте команды. Помимо Мовсисяна, на это звание претендуют еще 8 действующих и бывших футболистов клуба.

Голосование будет закрыто 24 декабря.

Мовсисян провел в составе «Краснодара» 50 матчей и стал автором 32 голов.