Юра Мовсисян - в списке лучших игроков российского «Краснодара»
19 декабря 2019 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший игрок сборной Армении и «Краснодара» Юра Мовсисян вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста российского клуба.
Лучшего игрока в истории определят болельщики «Краснодара» в ходе голосования на официальном сайте команды. Помимо Мовсисяна, на это звание претендуют еще 8 действующих и бывших футболистов клуба.
Голосование будет закрыто 24 декабря.
Мовсисян провел в составе «Краснодара» 50 матчей и стал автором 32 голов.
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