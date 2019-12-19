Лесные пожары в Австралии: Введен режим ЧП

Лесные пожары в Австралии: Введен режим ЧП
19 декабря 2019 - 11:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. Режим ЧП введен на недельный срок в городе Сиднее и штате Новый Южный Уэльс.

В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе бушевало около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взята под контроль. Помимо этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в 45 градусов тепла, в Сиднее - плюс 46. Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 километров в час, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города, пишет Deutsche Welle.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о «чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения». В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Пожары зафиксированы и в других частях Австралии. По всей стране погибли уже шесть человек, разрушены более 800 домов.

17 декабря в Австралии был побит общенациональный рекорд температуры, когда средняя температура была зафиксирована на отметке в 40,9 градусов - на 0,6 градуса выше показателя 2013 года. В этом году сезон лесных пожаров начался в Австралии необычно рано. Ученые связывают это с изменением климата.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Австралии введено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
 Самое значимое
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
BBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пытокBBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пыток
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Bellingcat: Азербайджан вторгается на территорию ГрузииBellingcat: Азербайджан вторгается на территорию Грузии
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В Ираке 40 человек погибли при разгоне акции протеста
Крупнейшая в истории Чили акция протеста: На улицы вышли более 1 млн человек
Канье Уэст запрещал работавшим над его альбомом людям заниматься добрачным сексом
Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Юра Мовсисян - в списке лучших игроков российского «Краснодара» Лучшего игрока в истории определят болельщики «Краснодара» в ходе голосования на официальном сайте команды
Сенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС закон «Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Известны даты проведения в Армении международного фестиваля Urvakan в 2020 году В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
Косачев: Появление других поставщиков оружия для Азербайджана дестабилизирует ситуацию по Карабаху По словам Косачева, во-первых, это появление других поставщиков вооружений для Азербайджана, во-вторых, это слом баланса сил