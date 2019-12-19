Лесные пожары в Австралии: Введен режим ЧП
19 декабря 2019 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. Режим ЧП введен на недельный срок в городе Сиднее и штате Новый Южный Уэльс.
В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе бушевало около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взята под контроль. Помимо этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в 45 градусов тепла, в Сиднее - плюс 46. Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 километров в час, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города, пишет Deutsche Welle.
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о «чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения». В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Пожары зафиксированы и в других частях Австралии. По всей стране погибли уже шесть человек, разрушены более 800 домов.
17 декабря в Австралии был побит общенациональный рекорд температуры, когда средняя температура была зафиксирована на отметке в 40,9 градусов - на 0,6 градуса выше показателя 2013 года. В этом году сезон лесных пожаров начался в Австралии необычно рано. Ученые связывают это с изменением климата.
Самое значимое
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Юра Мовсисян - в списке лучших игроков российского «Краснодара» Лучшего игрока в истории определят болельщики «Краснодара» в ходе голосования на официальном сайте команды
Сенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС закон «Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Известны даты проведения в Армении международного фестиваля Urvakan в 2020 году В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
Косачев: Появление других поставщиков оружия для Азербайджана дестабилизирует ситуацию по Карабаху По словам Косачева, во-первых, это появление других поставщиков вооружений для Азербайджана, во-вторых, это слом баланса сил