Лесные пожары в Австралии: Введен режим ЧП

PanARMENIAN.Net - Власти Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. Режим ЧП введен на недельный срок в городе Сиднее и штате Новый Южный Уэльс.

В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе бушевало около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взята под контроль. Помимо этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в 45 градусов тепла, в Сиднее - плюс 46. Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 километров в час, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города, пишет Deutsche Welle.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о «чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения». В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Пожары зафиксированы и в других частях Австралии. По всей стране погибли уже шесть человек, разрушены более 800 домов.

17 декабря в Австралии был побит общенациональный рекорд температуры, когда средняя температура была зафиксирована на отметке в 40,9 градусов - на 0,6 градуса выше показателя 2013 года. В этом году сезон лесных пожаров начался в Австралии необычно рано. Ученые связывают это с изменением климата.