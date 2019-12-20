Землетрясение на границе Арцаха и Азербайджана почувствовали в Степанакерте

PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 3 произошло 20 декабря в 08:00 по местному времени в 16-ти километрах к югу от города Барда в приграничной зоне Азербайджана и Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Землетрясение ощущалось в Степанакерте силой в 3-4 балла.

Очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчка в эпицентре составила 4 балла.