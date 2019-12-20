Землетрясение на границе Арцаха и Азербайджана почувствовали в Степанакерте
20 декабря 2019 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 3 произошло 20 декабря в 08:00 по местному времени в 16-ти километрах к югу от города Барда в приграничной зоне Азербайджана и Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Землетрясение ощущалось в Степанакерте силой в 3-4 балла.
Очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчка в эпицентре составила 4 балла.
Самое значимое
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
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