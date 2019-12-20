Известны самые ожидаемые фильмы 2020 года

PanARMENIAN.Net - «Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB. Рейтинг был сформирован на основе данных по просмотрам страниц каждого из фильмов на сайте IMDB.

В десятку самых ожидаемых кинолент вошли: «Хищные птицы», «Соник в кино», «Топ Ган: Мэверик», «Не время умирать», «Черная вдова», «Мулан», «Чудо-женщина: 1984», «Дюна», «King's Man: Начало» и «Форсаж 9», пишет «Ъ».

Ранее IMDB представил рейтинг самых популярных актеров 2019 года. Список возглавили женщины, в первую пятерку вошел только один мужчина. Первое место заняла актриса Бри Ларсон, знакомая зрителям по главной роли в фильме «Капитан Марвел».