Путин наградил главу ЕЭК Саркисяна
20 декабря 2019 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин наградил главу Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна Орденом дружбы.
«У меня есть почетная миссия – вручить председателю Коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну высокую государственную награду России – Орден дружбы. Перед этим хотел бы отметить, что Тигран Суренович внес весомый личный вклад в развитие ЕАЭС», - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, пишет Sputnik-Армения.
Как отметил Путин, ЕЭК за последние 4 года работала слаженно, без сбоев, успешно решая все самые сложные вопросы интеграционной повестки дня.
Многое, по его словам, Саркисян сделал для повышения эффективности ЕАЭС, прикладывал большие усилия для повышения международного авторитета Организации, выстраивал партнерские связи с другими странами и интеграционными объединениями.
«Награждение Орденом дружбы – это также признание особых заслуг в развитии дружественных, союзнических отношений России и Армении. Работая на различных должностях, в том числе, главы ЦБ и правительства Армении, он уделял постоянное внимание многоплановому российско-армянскому сотрудничеству, укреплению взаимопонимания между нашими народами», - отметил Путин.
1 февраля 2020 года Саркисяна на посту главы ЕЭК заменит представитель Белоруссии Михаил Мясникович.
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