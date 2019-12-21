Россия выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража
21 декабря 2019 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская сторона в ходе трехсторонних газовых переговоров согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража», – сказал он, пишет «Интерфакс».
Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд.
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