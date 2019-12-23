Избран президент Федерации футбола Армении (видео)

Избран президент Федерации футбола Армении
 23 декабря 2019 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Президентом Федерации футбола Армении избран вице-президент ФФА Армен Меликбекян.

За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.

Еще 3 бюллетеня для голосования признаны недействительными.

В голосовании приняли участие 23 делегата, 1 не присутствовал, еще один не проголосовал.

Армен Меликбекян - генеральный секретарь и вице-президент ФФА, бывший спортивный комментатор.

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