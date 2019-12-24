Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС
24 декабря 2019 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, дальнейшие шаги будут безрезультатными. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Надо понимать, что мы понимаем под словом евроинтеграция. Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости и они будут безрезультатными», - сказал Алиев в интервью телеканалам страны, пишет «Интерфакс».
В качестве примера он привел тот факт, что Азербайджан является членом ОБСЕ, Совета Европы и других евроструктур. «Если же мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в Европейском союзе, то это невозможно», - отметил он.
По его словам, в настоящее время наблюдается процесс децентрализации в Европе. «Судя по выступлениям ведущих политиков, перспектив для расширения ЕС нет. В сложном положении находятся и балканские страны - кандидаты в членство ЕС. А ведь им давали ряд обещаний, если они пойдут на выполнения ряда условий. И некоторые из них пошли на эти шаги. Для некоторых этот процесс был болезненным. Я не буду перечислять эти страны, мы знаем, о чем речь. Это привело к внутренним столкновениям в этих странах, протестам, общество было раздроблено. Сейчас ведущие политики ЕС говорят, что не могут их принять. Считаю, что в долгосрочной перспективе такой возможности нет и для ряда других европейских стран», - сказал Алиев.
Он также привел пример Турции. Алиев считает, что для нее членство в Евросоюзе закрыто, так как Турция - мусульманская страна.
«Так называемая «оппозиция» выходит на улицы с флагами ЕС. Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности», - подытожил Алиев.
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