Гол Мхитаряна «ударом скорпиона» - в списке памятных моментов футбола в 2010-х
26 декабря 2019 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - «Удар скорпиона» полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Сандерленда» вошел в список самых запоминающихся моментов футбола с 2010 года. Об этом пишет BBC.
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Карьера Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» не была сильно насыщена событиями, но армянин навсегда запомнится на «Олд Траффорд» своей уловкой, благодаря которой Жозе Моуринью восхвалял «красоту футбола», - говорится в статье.
После передачи Златана Ибрагимовича на штрафную мяч оказался позади Мхитаряна, однако полузащитник быстро расположился, протянул ногу и отправил мяч «ударом скорпиона» в ворота «Сандерленда», которые охранял Джордан Пикфорд.
Этот гол Митаряна был признан также лучшим голом Премьер Лиги Англии.
Самое значимое
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
К таким выводам пришли участники международного расследования, в котором участвуют Бельгия, Испания, Франция и США
«Рома» выиграла со счетом 3:1.
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