Гол Мхитаряна «ударом скорпиона» - в списке памятных моментов футбола в 2010-х

PanARMENIAN.Net - «Удар скорпиона» полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Сандерленда» вошел в список самых запоминающихся моментов футбола с 2010 года. Об этом пишет BBC.

Матч состоялся в декабре 2016 года.

«Карьера Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» не была сильно насыщена событиями, но армянин навсегда запомнится на «Олд Траффорд» своей уловкой, благодаря которой Жозе Моуринью восхвалял «красоту футбола», - говорится в статье.

После передачи Златана Ибрагимовича на штрафную мяч оказался позади Мхитаряна, однако полузащитник быстро расположился, протянул ногу и отправил мяч «ударом скорпиона» в ворота «Сандерленда», которые охранял Джордан Пикфорд.

Этот гол Митаряна был признан также лучшим голом Премьер Лиги Англии.